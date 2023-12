Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) deberían aumentar los impuestos al consumo de alcohol y bebidas azucaradas, indicó hoy martes 5 de diciembre de 2023 la agencia sanitaria de Naciones Unidas tras publicar datos sobre estas medidas fiscales y una guía de recomendaciones al respecto para los gobiernos.

Según estos datos, aunque 108 países aplican impuestos a las bebidas azucaradas y 148 al alcohol, se trata de medidas insuficientes para incentivar comportamientos más sanos, subrayó la OMS, que recordó que el consumo de alcohol causa 2.6 millones de muertes al año y las dietas poco saludables matan a 8 millones.

