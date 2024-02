Sigue estos 4 tips para hacer suaves tus tortillas de harina

Foto: Getty Images

Usa agua caliente

Masa con buena maleabilidad

Foto: Getty Images

Textura

Mezcla bien los ingredientes

Hacer tortillas de harina es toda una ciencia y comerlas es la mejor parte, pero en ocaciones estas se endurecen un poco y parece que quedan inservibles, hoy te traemosAl momento de seguir la receta para hacer tortillas de harina , es muy común que te digan que uses agua tibia, pero la realidad es que si usas(lo más que aguanten tus manos pero sin quemarte)y la convierte en una masa mucho más elástica para un mejor manejo.Cuando hacemospor primera vez la masa queda un poco pegajosa y aguada, lo mejor es que quede maleable, consistente y cero pegajosa.En caso de que la masa no quede maleable, al momento de poner laen el comal se harán quebradizas, se pegarán al comal y no ese el resultado que buscamos.Para conservar mejor las, es importante que no estén tan delgadas, deben tener un grosor adecuado, ni muy gorditas ni muy delgadas.Al mezclar los ingredientes es importante queprimero la sal, el polvo para hornear y el aceite vegetal en la harina y luego el agua caliente, la cual vas incorporando poco a poco. Todosin que queden plastas o grumos.