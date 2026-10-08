Seguridad

Sobre Homicidio de Carlos Manzo, la FGR Decidirá Si Atrae el Caso, Dice García Harfuch

El secretario de Seguridad dio estas declaraciones luego de comparecer ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

Foto: Cámara de DiputadosFoto: Cámara de Diputados

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