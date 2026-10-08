Sobre Homicidio de Carlos Manzo, la FGR Decidirá Si Atrae el Caso, Dice García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que hasta el momento suman 33 personas detenidas por el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo y señaló que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si atrae la investigación.

“Sobre la atracción del caso a la FGR, tendrá que determinarlo la Fiscalía General de la República”, señaló el funcionario.

García Harfuch dio estas declaraciones luego de comparecer ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, como parte de los trabajos de análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante una conferencia de prensa posterior al encuentro, el secretario detalló que, por instrucciones de la presidenta, desde el homicidio de Carlos Manzo se estableció como prioridad crear un grupo de investigación en coordinación con la Policía Estatal para esclarecer el caso.

El funcionario señaló que no se descartó ninguna línea de investigación y confirmó que hasta el momento hay 33 personas detenidas.

Entre las detenciones, destacó la de un sujeto identificado como “R1”, quien fue detenido en Jalisco luego de un enfrentamiento con agentes federales y elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

De acuerdo con lo señalado por el secretario, “R1” es señalado como el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

Asimismo, informó que fue detenido el líder que organizó la célula encargada del seguimiento y vigilancia del presidente municipal, la cual estaba integrada por personas que trabajaban para el propio alcalde.

Omar García también indicó que mantiene contacto con Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, quien cuenta con protección federal.

Durante su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto, como parte de las acciones de seguridad implementadas durante el actual gobierno.

Foto: Cámara de Diputados

Destacó que los resultados se obtuvieron mediante acciones de inteligencia, investigación, presencia operativa y coordinación con las entidades federativas.

García Harfuch detalló que en ese periodo fueron detenidos 207 objetivos prioritarios y se aseguraron 34 mil 300 armas de fuego, así como más de 534 toneladas de droga.

Reportó la inhabilitación de 2 mil 771 laboratorios clandestinos y áreas de concentración.

El secretario señaló que el promedio diario de homicidios disminuyó 53 por ciento en menos de dos años, al pasar de 86 a 40 casos en agosto de 2026.

Estos resultados, dijo, son producto del trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, así como del Centro Nacional de Inteligencia, las fiscalías y las policías estatales.

FBPT