Accidentes

Hombre Queda Atrapado en Alambre de Púas en Torreón, Coahuila

El accidente ocurrió cuando el sujeto se resbaló de una escalera mientras intentaba retirar una malla sombra

Hombre Queda Atrapado en Alambre de Púas en Torreón, CoahuilaFoto: Protección Civil

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