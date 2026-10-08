Un hombre de 33 años resultó lesionado mientras realizaba trabajos para retirar una malla sombra en el patio de su domicilio, ubicado sobre la calle Cuervos, en la colonia Villa Jacarandas, de Torreón.

El accidente ocurrió cuando Edgar Alejandro Camargo utilizaba una escalera para realizar las labores cuando se resbaló, y al intentar sostenerse de uno de los tubos, su brazo quedó atrapado en un alambre de púas, lo que le provocó una lesión.

Elementos de Protección Civil Estatal y Municipal, Cuerpo de Bomberos de Torreón, así como paramédicos de la Cruz Roja atendieron el reporte y acudieron al lugar.

Los socorristas brindaron los primeros auxilios al hombre y posteriormente determinaron que era necesario trasladarlo a las instalaciones de la Cruz Roja para recibir atención médica.

Una vez en el lugar, Edgar Alejandro fue atendido por personal médico, que realizó la limpieza y sutura de la herida. Su estado de salud fue reportado estable.