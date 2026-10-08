Un alumno de 7 años de edad llevó una pistola de postas dentro de su mochila a la Escuela Primaria General Vicente Guerrero, turno vespertino, ubicada en la colonia San Joaquín en Piedras Negras

La madre del menor comentó que el objeto es de plástico y utiliza proyectiles de goma

La situación fue descubierta luego de que un estudiante de tercer grado alertara al director del plantel de que otro alumno estaba mostrando un objeto con apariencia de arma que llevaba entre sus pertenencias.

Tras la intervención se confirmó que se trataba de una pistola de postas, misma que no fue utilizada ni accionada en ningún momento dentro de la escuela.

La madre del menor explicó que el objeto es de plástico y utiliza proyectiles de goma. Indicó que había sido adquirido en una venta de pulga y que desconocía que su hijo lo había guardado en la mochila para llevarlo a clases.

Elementos de Seguridad Pública acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido así como personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) para el seguimiento correspondiente. Afortunadamente no hubo lesionados.