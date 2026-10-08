Seguridad

Hallan Arma de Postas Dentro de Mochila de Alumno en Piedras Negras, Coahuila

La alerta ocurrió luego de que un estudiante informara al director que el menor le mostró un objeto con apariencia de pistola.

Hallan Arma de Postas Dentro de Mochila de Alumno en Piedras Negras, CoahuilaElementos de Seguridad Pública arribaron a la primaria para tomar conocimiento de los hechos. Foto: N+

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