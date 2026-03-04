Asesinan a Pasajero de Aplicación Durante Ataque Armado en Culiacán; Chofer Queda Herido

Un joven de 20 años fue asesinado mientras se trasladaba en un taxi de aplicación al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Los hechos ocurrieron cuando ambos viajaban en un Chevrolet Spark color gris que circulaba por el bulevar Pedro Infante, cerca del fraccionamiento Álamos. En ese punto el joven y el chofer del taxi fueron interceptados por hombres armados que se desplazaban en un Nissan Versa blanco, desde donde abrieron fuego en repetidas ocasiones, incluso disparando a través de la ventanilla trasera del vehículo.

Taxista de aplicación trato de escapar y pedir ayuda en Culiacán

Tras el ataque, el conductor herido aceleró para escapar y avanzó por el bulevar Pedro Infante y la calzada Jesús Kumate, hasta llegar a la calle Navidad del fraccionamiento Bugambilias, frente a Rincón del Valle, donde pidió ayuda en un retén de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En el lugar se confirmó que el pasajero ya había fallecido, mientras que el conductor de 30 años fue trasladado a recibir atención médica.

Hasta el momento no se tiene información de ningún responsable detenido. Las Autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes tras los hechos de violencia.

