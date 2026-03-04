Aseguran Vehículo Blindado, Armas y Explosivos en Sinaloa Durante Sobrevuelos

En el estado de Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano aseguraron un vehículo con blindaje artesanal y un importante arsenal durante sobrevuelos de reconocimiento en la entidad.

De acuerdo con el informe oficial, la unidad cuenta con reporte de robo y fue localizada como parte de los operativos desplegados en la región. Las autoridades dieron a conocer que el aseguramiento se realizó como parte de las acciones coordinadas en la entidad para inhibir actividades delictivas y reforzar la presencia de fuerzas federales.

Arsenal y explosivos asegurados

Durante la intervención, el personal militar aseguró:

Un vehículo con blindaje artesanal y reporte de robo

Una ametralladora

Dos armas largas

Seis cargadores

4,945 cartuchos

30 artefactos explosivos improvisados

Equipo táctico

El Gabinete de Seguridad informó que estos hechos corresponden a los eventos relevantes del 3 de marzo del 2026, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Las autoridades no detallaron si hubo personas detenidas durante el operativo; sin embargo, indicaron que los objetos asegurados quedaron a disposición de las instancias correspondientes para las investigaciones pertinentes.

