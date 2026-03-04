Localizan Cuerpo de Hombre con Huellas de Violencia y Quemaduras en Los Alamitos, Culiacán

Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este miércoles 4 de marzo en el sector Los Alamitos, al norte de Culiacán, Sinaloa.

El hallazgo se reportó al servicio de emergencias 911, donde se alertó sobre una persona calcinada a un costado del bulevar Los Álamos, en el fraccionamiento Bosques del Álamo.

El cuerpo presentaba huellas de violencia y quemaduras provocadas

Al sitio acudieron elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional, quienes confirmaron que se trataba de un hombre que presentaba huellas de violencia y quemaduras provocadas de manera intencional. El cuerpo estaba boca abajo, a un lado de la vialidad y parcialmente cubierto con una colcha de color claro.

La zona fue acordonada mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes. Peritos y agentes investigadores recabaron evidencias en el lugar y posteriormente el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios de ley.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada y no se ha informado sobre personas detenidas por este hecho.

