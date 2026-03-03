Aseguran 104 Mil Pastillas de Fentanilo y una Moto Robada en Culiacán, Sinaloa

El Gabinete de Seguridad de México informó que, como resultado de recorridos de seguridad y vigilancia realizados en Culiacán, Sinaloa, fueron aseguradas aproximadamente 104 mil pastillas de fentanilo, además de una motocicleta con reporte de robo.

De acuerdo con una tarjeta informativa, la acción fue llevada a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las estrategias permanentes para combatir el tráfico de drogas sintéticas en la región.

Las autoridades detallaron que los aseguramientos se derivaron de patrullajes preventivos y labores de inteligencia en zonas consideradas de atención prioritaria.

Así se dio el aseguramiento

Durante estos recorridos, los elementos detectaron conductas sospechosas que derivaron en la revisión correspondiente, lo que permitió el decomiso de la droga y la recuperación del vehículo robado.

El Gabinete de Seguridad subrayó que estas acciones coordinadas tienen como objetivo fortalecer la seguridad, proteger a las familias sinaloenses y evitar que miles de dosis de fentanilo lleguen a las calles, donde representan un alto riesgo para la salud pública, especialmente entre jóvenes.

Asimismo, se reiteró que las fuerzas federales mantienen una presencia constante en Culiacán y otros municipios del estado, con operativos de vigilancia, inteligencia y reacción inmediata, en colaboración con autoridades estatales y municipales.

