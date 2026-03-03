Localizan Cuerpo en Avanzado Estado de Descomposición en Arroyo de Tepuche, Sinaloa

Una persona del sexo masculino fue localizada sin vida, con signos de violencia y en avanzado estado de descomposición, al interior de un arroyo seco ubicado a un costado de la carretera que conduce del ejido Agua Blanca a El Guasimal, en la sindicatura de Tepuche, en Sinaloa.

El hallazgo fue reportado este martes 3 de marzo, luego de que una llamada al número de emergencias 911 alertara a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en la zona.

Se desconoce la identidad de la víctima

Al sitio acudieron integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa, así como elementos de la Policía Municipal, de la Policía Estatal Preventiva y personal de la Secretaría de Marina, quienes confirmaron la denuncia al localizar a la víctima en avanzado estado de descomposición.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa arribó al lugar para realizar las diligencias correspondientes, dar fe del hecho y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo). Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información sobre la identidad de la víctima.

El cuerpo permanecerá en el Semefo en espera de ser identificado conforme a los protocolos legales establecidos por la autoridad ministerial.

