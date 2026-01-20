Atacan Dos Casas con Artefactos Explosivos Artesanales en Culiacán, Sinaloa

Un grupo de hombres armados realizó un doble ataque con artefactos explosivos de fabricación artesanal contra dos viviendas ubicadas en la colonia Las Quintas, al oriente de Culiacán, generando alarma entre vecinos y una fuerte movilización militar, durante la tarde de este martes.

El primer inmueble vandalizado se localiza sobre la avenida Antonio Rosales, donde los agresores causaron destrozos visibles en la entrada principal tras arrojar un artefacto que dañó seriamente el portón.

Realizan segundo ataque frente a centro de atención psicológica

Minutos después, una segunda explosión se registró en una casa situada en la calle Belisario Domínguez, entre Presa Don Martín y Presa Tacotán, frente a un centro de atención psicológica infantil. En este punto, el acceso también quedó “reventado” y la fachada presentó señales claras de violencia.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron tras realizar recorridos de vigilancia y localizaron ambas viviendas afectadas, por lo que procedieron a asegurar los sitios y restringir el paso en las inmediaciones.

Elementos de la Fiscalía General del Estado, acudieron a la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Información en desarrollo...