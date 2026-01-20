Detienen en Sinaloa a Joshua Jacob "N" y a Raymond Eugene "N", Ciudadanos Estadounidenses

En Mazatlán, Sinaloa, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que en conjunto con Fuerzas Armadas, detuvieron a Joshua Jacob “N” y Raymond Eugene “N”, fugitivos de nacionalidad estadounidense requeridos por autoridades de Montan.

Las autoridades señalaron que esta detención es resultado de labores de inteligencia y del intercambio de información con agencias federales de Estados Unidos.

Lo que consolida la cooperación internacional y contribuye a la seguridad de nuestras naciones.

¿Quiénes son Joshua Jacob y Raymond Eugene?

La SSPC indicó que ambos sujetos eran buscados por las autoridades estadounidenses por los siguientes delitos:

Conspiración para distribuir sustancias controladas

Posesión de una metralleta en un crimen violento vinculado con drogas

Violación a la libertad condicional

Joshua Jacob de 40 años y Raymond Eugene de 43 años, tenían como principal zona de movilidad el fraccionamiento Real del Valle en Mazatlán, Sinaloa, los sujetos son hermanos.

Estas personas evadieron la justicia de Estados Unidos, por lo que luego de su captura comenzarán los procedimientos correspondientes para ponerlos a disposición de las autoridades estadounidenses.

Esta detención es resultado de labores de inteligencia y del intercambio de información con el servicio de alguaciles de Estados Unidos, lo que consolida la cooperación internacional y contribuye a la seguridad de nuestras naciones, aseguraron las autoridades

