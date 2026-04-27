Ataque Armado Deja a Cuatro Mujeres Sin Vida en el Centro de Culiacán

Un ataque armado con disparos de arma larga tipo ráfaga, registrado durante la noche de este lunes, dejó como saldo cuatro mujeres sin vida en la colonia Centro de Culiacán, Sinaloa.

Los hechos se registraron minutos después de las 8:00 de la noche en las instalaciones del Mercadito Rafael Buelna, ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo, entre Hermenegildo Galeana y Jorge García Granados.

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Los cuerpos de dos mujeres quedaron afuera de un estacionamiento, uno de ellos en una silla y uno sobre la banqueta, identificadas como Elizabeth de 30 años y Teresa 35 años, mientras que los otros dos cuerpos estaban al interior de una camioneta, quienes fueron identificadas como madre e hija, Karely 41 años e Itzel 22 años respectivamente.

Tras la agresión, se desplegó un fuerte operativo por parte de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, quienes acordonaron la zona mientras personal de la fiscalía general del estado realizaba las diligencias correspondientes y recababan información para esclarecer el ataque.

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