 Ataque Armado en la Caseta 4 Deja Dos Muertos y Dos Heridos en Culiacán, Sinaloa

Un ataque a balazos registrado la tarde de este jueves dejó como saldo dos hombres sin vida y dos personas más lesionadas, en hechos ocurridos en el sector oriente de Culiacán, Sinaloa.

El atentado se registró alrededor de las 18:20 horas sobre el bulevar Francisco I. Madero, en el cruce con la calzada Heroico Colegio Militar en la zona conocida como la Caseta 4, en la colonia Las Vegas.

De acuerdo con la información, las víctimas circulaban en un vehículo color blanco, modelo reciente y con placas del estado de Jalisco, cuando fueron interceptadas por un grupo armado que abrió fuego con armas largas de distintos calibres.

En el lugar falleció el conductor, quien fue identificado como Cristian, mientras que su acompañante, que viajaba en el asiento del copiloto, permanece en calidad de desconocido.

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Reportan dos heridos tras ataque armado en Culiacán, Sinaloa

Durante el ataque también resultó gravemente herido otro hombre identificado como Leonardo, quien viajaba en los asientos traseros y fue trasladado a un hospital por paramédicos de Cruz Roja.

Además, una mujer de 70 años, identificada como Margarita, resultó lesionada por una bala perdida mientras viajaba en un camión urbano que pasaba por la zona. Fue auxiliada y llevada a recibir atención médica.

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y corporaciones policiacas estatales y municipales, quienes acordonaron el área y realizaron las diligencias correspondientes.

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