Asesinan a Hombre y Abandonan su Cuerpo en una Camioneta en Ahome, Sinaloa

Elementos de varias corporaciones de Seguridad se movilizaron después de que se reportara el cuerpo sin vida de un hombre al interior de una camioneta en la comunidad de El Refugio, del municipio de Ahome, Sinaloa.

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De acuerdo a los primeros reportes, los hechos ocurrieron la tarde de este jueves 9 de abril de 2026, cuando varios conductores que pasaban por este tramo de la carretera, perteneciente a la sindicatura de Higuera de Zaragoza, vieron el cuerpo de un hombre ensangrentado.

En ese momento, los testigos de los hechos, llamaron a los números de emergencia para reportar el hallazgo, siendo los primeros en llegar policías municipales de la zona, quienes al confirmar los hechos pidieron el apoyo de los paramédicos.

De igual manera, elementos de varias corporaciones de Seguridad, acudieron a la zona, quienes de inmediato implementaron un operativo con la finalidad de dar con los responsables de este ataque.

Al llegar los rescatistas, brindaron atención médica a la víctima, quien desafortunadamente, ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso al personal de la Fiscalía General del Estado, así como al Semefo.

Víctima presentaba un impacto de bala en la cabeza, logran identificarlo

Al comenzar con las indagatorias correspondientes, se informó que al momento del hallazgo, la víctima presentaba al menos un disparo en el rostro, específicamente a la altura del ojo, y se encontraba en el interior de una camioneta.

Asimismo, se informó de manera preliminar, que el hombre fue identificado como Rigoberto “N”, de aproximadamente 45 años de edad, además de que la camioneta en la que fue localizada la víctima fue asegurada y trasladada a una pensión vehicular en Villa de Ahome.

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