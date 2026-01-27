Enfrentamiento Armado en Culiacán Deja un Policía Lesionado y Cuatro Detenidos

Un reporte ciudadano sobre la presencia de personas armadas a bordo de una camioneta blanca generó un operativo de seguridad la tarde de este martes 27 de enero de 2026 en el sector Bachigualato, en la ciudad de Culiacán, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con la tarjeta informativa, el aviso fue recibido a través del C4i, por lo que corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional iniciaron un seguimiento a la unidad sospechosa, al que se sumó el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.

Te podría interesar: SCJN Invalida Norma que Sancionaba ‘Halconeo’ en Sinaloa

Intercambio de disparos y aseguramiento de armas

Al momento de darles alcance, se registró un intercambio de disparos entre los sujetos armados y las fuerzas de seguridad. Durante el enfrentamiento, un policía municipal resultó lesionado por esquirlas del parabrisas, mientras que la camioneta oficial del titular de Seguridad Pública Municipal presentó impactos de bala; no obstante, sus ocupantes resultaron ilesos.

Derivado de la acción oportuna y coordinada del Grupo Interinstitucional, se logró la detención de cuatro presuntos delincuentes, además del aseguramiento de cuatro armas largas, equipo táctico y un vehículo.

La autoridad informó que el elemento policial herido se encuentra fuera de peligro y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Asimismo, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, donde se dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Historias relacionadas: