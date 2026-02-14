Persecución Deja un Detenido y un Vehículo Asegurado en Sector Los Ángeles, Culiacán

Una persecución a plena luz del día terminó con un detenido y un vehículo asegurado en el sector Los Ángeles, al norte de Culiacán.

El operativo inició alrededor de las 11:15 de la mañana de este sábado 14 de febrero, luego de que policías estatales detectaran un Toyota Corolla blanco, sin placas delanteras, que circulaba a exceso de velocidad en la zona dorada.

Al intentar detenerlo, los ocupantes ignoraron la indicación y se dio inicio a la persecución que concluyó en la calle Fontana, entre Topanga y bulevar California, en el fraccionamiento Los Ángeles.

Movilización de corporaciones y saldo sin lesionados

Uno de los tripulantes fue arrestado en el lugar, mientras que al menos otros dos lograron escapar entre las calles del sector.

Hasta el momento no se ha confirmado si el automóvil cuenta con reporte de robo ni si en su interior fueron localizadas armas u otros objetos ilícitos. Tampoco se informó si al detenido se le aseguró algún arma.

En la movilización participaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policía de Investigación del Estado.

Durante el despliegue, una patrulla estatal chocó contra otro vehículo; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

