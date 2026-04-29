Juan de Dios Gámez, Alcalde de Culiacán Da Primera Declaración tras Señalamientos de EUA

Luego de que se dieran a conocer señalamientos relacionados con la presentación de cargos penales por parte de autoridades de Estados Unidos, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, rechazó las acusaciones y aseguró que no tienen fundamento.

En entrevista, el alcalde reiteró que tanto en lo personal como en su función pública se ha mantenido dentro del marco del estado de derecho, respetando las leyes y lineamientos institucionales. Indicó que, ante la expectativa generada por los señalamientos, su postura es clara en cuanto a que su actuación siempre ha estado regida por el respeto a la legalidad y a la ciudadanía.

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