Se Fuga Menor del Centro de Internamiento Para Adolescentes en Sinaloa

Se Fuga Menor del Centro de Internamiento Para Adolescentes en Sinaloa. Foto: Redes

A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, informó que este sábado 07 de marzo de 2026, se reportó la fuga de un adolescente del Centro de Internamiento para Adolescentes.

Tras los hechos se activó la búsqueda del menor y el el reforzamiento de las medidas de vigilancia al interior de dicho centro.

En estos momentos autoridades del Grupo Interinstitucional se encuentran en la búsqueda del adolescente, que según las descripciones físicas es de aspecto delgado y viste pantalón de mezclilla con playera blanca. 

Se pide la colaboración de los ciudadanos poniendo a su disposición el 9-1-1 para reportar datos e información sobre el joven.

Información en desarrollo...

