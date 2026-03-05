Elementos del Ejército Mexicano detectaron y neutralizaron tres drones que realizaban sobrevuelos irregulares en el municipio de Navolato, Sinaloa, durante recorridos de vigilancia efectuados en coordinación con corporaciones de seguridad federales y estatales. El operativo se llevó a cabo en las inmediaciones de los poblados El Vergel y Dautillos, donde el personal militar identificó los artefactos mientras realizaban labores de patrullaje en la zona.

De acuerdo con la información oficial, en estas acciones participaron de manera conjunta la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a través de la Policía Estatal Preventiva.

Durante los recorridos de vigilancia realizados por personal militar, los drones fueron localizados mientras efectuaban sobrevuelos que no correspondían a actividades autorizadas. Según los reportes preliminares, los dispositivos eran presuntamente operados por integrantes de la delincuencia organizada, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades.

Usan fusil anti-dron durante operativo para neutralizar tres que sobrevolaban en Navolato.

Tras detectar la presencia de los artefactos en el espacio aéreo de la zona, el personal desplegado en el operativo procedió a aplicar medidas para evitar que continuaran operando. Las acciones se desarrollaron en el área cercana a los poblados mencionados, donde se mantuvo la vigilancia mientras se realizaba la intervención.

Para neutralizar los drones, los elementos militares utilizaron un fusil anti-dron con el que lograron inhibir su funcionamiento y posteriormente derribarlos. Los tres dispositivos fueron asegurados en el lugar tras perder control durante el operativo.

Una vez que los artefactos fueron recuperados, quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes. Posteriormente fueron puestos a disposición para que se realicen las investigaciones que establece la ley y se determine el origen de los equipos y la posible responsabilidad de quienes los operaban.

De manera paralela, las autoridades realizaron un llamado a la ciudadanía para utilizar los números de emergencia 911 en caso de situaciones urgentes, así como el 089 para realizar denuncias anónimas, mecanismos mediante los cuales se reciben reportes que pueden contribuir a la atención de incidentes relacionados con la seguridad pública.

