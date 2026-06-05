Detienen a Tres Durante Enfrentamiento en Navolato, Sinaloa; Aseguran Armas y Vehículo Robado

Una intensa movilización por parte de varios elementos de Seguridad se originó después de que personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fueran atacados por hombres armados cuando durante un operativo. Al huir los agresores, vuelcan y detienen a tres y aseguran un arsenal.

De acuerdo a información de las autoridades de Navolato, Sinaloa, los hechos ocurrieron después de que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaban un operativo cuando detectaron un vehículo con hombres armados.

Esto provocó que de inmediato activaran los protocolos de Seguridad, al mismo tiempo que los uniformados pedían refuerzos y comenzaban una persecución contra los hombres armados que de inmediato aceleraron su paso.

Al ir tras de ellos, los hombres que portaban armas, comenzaron a abrir fuego contra los agentes de Seguridad, lo que derivó en un despliegue coordinado de corporaciones de seguridad de Navolato.

Durante la persecución, el conductor donde viajaban los agresores, perdió el control, lo que provocó que terminara volcado metros más adelante, mientras que los elementos de Seguridad llegaban al lugar.

Dos de los tres agresores resultan heridos, les encuentran armas

En ese momento, los uniformados lograron la captura de los agresores, donde dos de ellos, presentaban heridas, al mismo tiempo que también inspeccionaban la camioneta en la que viajaban.

Ahí, también los elementos de Seguridad, detectaron que en la camioneta, la cual presentaba reporte de robo, había tres fusiles AK-47, 15 cargadores incluido uno de disco, cartuchos y equipo táctico.

Al final, se confirmó que los dos detenidos lesionados fueron trasladados para recibir atención médica y permanecen bajo custodia, mientras que el tercer implicado y los objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes

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