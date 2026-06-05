Detienen a Tres Durante Enfrentamiento en Navolato, Sinaloa; Aseguran Armas y Vehículo Robado

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron atacados a balazos en Navolato, Sinaloa. Los agresores al huir, volcaron y fueron detenidos con arsenal.

Aseguran armas y equipo táctico.Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Detienen a tres con arsenal tras volcadura en Navolato. Seguridad asegura armas y vehículo robado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+