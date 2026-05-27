Sujetos Armados Atacan a Balazos una Clínica e Incendian Vehículo en Culiacán

Un comando armado atacó a balazos una clínica y posteriormente incendió un vehículo dentro del inmueble ubicado en la colonia Miguel Hidalgo de Culiacán, Sinaloa.

Sujetos Armados Atacan a Balazos una Clínica e Incendian Vehículo en CuliacánFoto: N+

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Violencia en Culiacán: comando armado ataca clínica en la colonia Miguel Hidalgo y quema un auto. Autoridades investigan sin detenidos aún.

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