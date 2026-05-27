Sujetos Armados Atacan a Balazos una Clínica e Incendian Vehículo en Culiacán

Durante la mañana de este miércoles, un comando armado atacó a balazos una clínica, ubicada en la colonia Miguel Hidalgo de Culiacán, y después incendió un vehículo dentro del inmueble, provocando una fuerte movilización de policías, militares y bomberos.

Vecinos escucharon las ráfagas y observaron humo salir del edificio, por lo que dieron aviso al 911. Al llegar, cuerpos de emergencia encontraron la fachada destrozada por impactos de bala y parte de la clínica dañada por el fuego.

Hasta el momento no hay personas detenidas tras los hechos

Bomberos lograron controlar las llamas antes de que se propagaran a viviendas cercanas, mientras agentes de la Fiscalía de Sinaloa aseguraron la zona y recogieron casquillos para integrar la investigación.

Hasta el momento no se ha informado si hubo personas heridas dentro del inmueble.