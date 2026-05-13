Gobernadora Interina de Sinaloa Desmiente Presencia de Rubén Rocha en Palacio de Gobierno

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, desestimó los señalamientos que apuntaban a la presunta presencia de Rubén Rocha Moya en Palacio de Gobierno bajo protección de autoridades, y aseguró que el exmandatario no se encuentra en ese sitio.

La circulación de información en medios nacionales sobre un supuesto operativo de seguridad en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue rechazada por la La titular del Ejecutivo estatal, quien calificó dichas versiones como incorrectas y sin sustento.

“Es falsa la información, él se encuentra en su casa, el gobernador en licencia se encuentra muy bien”, dijo, Yeraldine Bonilla Valverde, gobernadora interina de Sinaloa.

Bonilla Valverde, aseguró en sus declaraciones frente a varios medios de comunicación que que no hay ningún hecho fuera de lo ordinario ni situaciones que ameriten preocupación en torno a Rocha Moya, sosteniendo que el exmandatario no ha solicitado reforzamiento de seguridad.

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¿Por qué el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya pidió licencia para dejar el cargo?

Rubén Rocha Moya, solicitó licencia para dejar el cargo de gobernador de Sinaloa, el pasado viernes 1 de mayo de 2026 tras ser señalado junto a otros 9 funcionarios en Estados Unidos por presuntos vínculos con delitos relacionados al narcotráfico. Hasta el momento las Fiscalía General de la República se encuentra realizando las investigaciones correspondientes al caso.

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