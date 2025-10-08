Agresión Armada a Presunto Punto de Venta de Drogas Dejó a un Sujeto Lesionado en Hermosillo

Cuando se encontraba por fuera de un domicilio, que es señalado por los vecinos como punto de venta de narcóticos, en la colonia Ley 57, un sujeto fue balado la noche del martes.

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública acudieron a las 9:49 de la noche a una vivienda, ubicada en las calles Artículo 123, entre Reforma y Monteverde, donde reportaban una agresión armada, pero al llegar no encontraron a la víctima o indicios balísticos.

Sujeto se trasladó caminando al hospital en Hermosillo

Esto, debido a que al parecer, después de la agresión, el lesionado, identificado como José, de 37 años, se trasladó caminando al Hospital de la Mujer, para recibir atención médica por una herida de bala en el hombro izquierdo.

Personal médico informó que el hombre ingresó al área de choque y posteriormente sería trasladado al Hospital General.

Presuntos responsables no fueron detenidos

El afectado dijo a los oficiales que al lugar de la agresión llegaron personas a bordo de dos vehículos, un Chevrolet gris y un Honda blanco, desde los cuales presuntamente se realizaron las detonaciones, para después darse a la fuga sin ser detenidos.

Reportero: Roberto Bahena N+

