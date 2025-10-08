Agentes AMIC Repelen Agresión Armada en Ciudad Obregón; Un Hombre Murió

En un operativo realizado el martes, 7 de octubre, en Ciudad Obregón, Agentes Ministeriales de Investigación Criminal repelieron una agresión con arma de fuego y detuvieron a dos presuntos agresores; uno de ellos murió mientras recibía atención médica y el otro quedó detenido y lesionado, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Sonora.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:10 de la mañana, cuando los agentes se disponían a ejecutar una orden de cateo en un inmueble de la colonia Valle Dorado. Al llegar al lugar, dos sujetos a bordo de un vehículo sedán abrieron fuego contra los ministeriales, quienes respondieron con sus armas de cargo.

Los sospechosos fueron identificados como Luis Fernando “N” y Daniel Alberto “N”, ambos de 29 años de edad. Daniel Alberto falleció en el hospital, mientras que Luis Fernando fue capturado y presentaba lesiones tras el enfrentamiento.

Armas y auto están relacionados con ataque a menores de edad en colonia Posadas del Sol: Peritos

En la inspección del vehículo, se localizó una pistola calibre 9 mm en un compartimiento oculto. Peritos determinaron que el arma y el automóvil están relacionados en el ataque contra menores de edad, ocurrido el 4 de octubre pasado en la colonia Posadas del Sol, donde tres jóvenes resultaron lesionados y uno perdió la vida.

Durante el cateo al domicilio del detenido, se aseguraron 40 envoltorios con cristal y fue puesta a disposición del Ministerio Público Nancy Karina “N”, exesposa de una de las personas lesionadas en el enfrentamiento.

Los detenidos son investigados por homicidio en grado de tentativa contra servidores públicos, mientras que las indagatorias continúan su curso.

con información de Gustavo Moreno.

ABM