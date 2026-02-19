Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora Desmiente Participación en "Reunión Therians"

Gobierno Municipal de Agua Prieta desmintió haber participado en un supuesto evento denominado “Reunión de Therians”, difundido recientemente en redes sociales mediante una imagen donde señan que son respaldados por autoridades.

La información y las imágenes que circulan vinculando a la administración municipal de Agua Prieta con dicha actividad son falsas y no corresponden a la agenda oficial del Ayuntamiento.

El secretario del H. Ayuntamiento, Manuel Refugio Molina Ley, reitera a la ciudadanía que toda actividad institucional se informa únicamente a través de las redes oficiales “Gobierno Municipal de Agua Prieta, Sonora”, por lo que cualquier publicación ajena a estos canales carece de validez oficial.

Hizo un llamado responsable a la población a verificar la información antes de compartirla y evitar la difusión de contenidos que generen confusión o desinformación.

Información en desarrollo...