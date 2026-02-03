Clima Sonora: ¿Qué Días Estará Nublado sin Posibilidad de Lluvias? Pronóstico Semanal de Febrero

Desde el martes y durante toda la semana se estarán presentando cielos nublados en prácticamente todo el estado, sin embargo, serán muy altos y débiles, por lo que no se esperan posibilidades de lluvias, aseguró Gilberto Lagarda Vásquez, Jefe de Meteorología del Organismo de Cuenca Noroeste de Conagua.

"Tenemos dos fenómenos afectando al estado de Sonora, la corriente en chorro subtropical y una circulación ciclónica en niveles medios y altos, que van a generar estos dos sistemas en conjunto, van a generar una afluencia de nublados altos y débiles, estos se van a mantener prácticamente toda la semana”.

Se podrán presentar rachas de vientos de 60 kilómetros por hora

El especialista explicó que estos fenómenos traerán vientos con rachas de moderadas a fuertes en Sonora, que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora.

“La circulación va a generar algunos vientos, las rachas que podrían estar entre los 40 a 60 kilómetros por hora, los más fuertes son en las zonas costeras, en las costas y las playas donde podríamos tener rachas cercanas a los 60 kilómetros por hora”.

El pronóstico son temperaturas máximas entre los 25 a 32 grados para el norte, centro y noroeste, y mínimas entre los cero y 10 grados para el norte y oriente. Y conforme avance febrero será cada vez menos posible llegar a temperaturas bajo cero.

Reportero: Gerardo Moreno N+

