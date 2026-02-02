Descuentos en Pagos de Revalidación Vehicular 2026 en Sonora; Este es el Costo

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado invita a los contribuyentes a aprovechar los descuentos del mes de febrero, para el programa de Revalidación Vehicular 2026, que tiene un costo base de mil 909 pesos.

Precisó que todo este mes estará vigente el 10 por ciento de descuento para los que paguen en línea, en el portal hacienda.sonora.gob.mx, con lo cual el costo se reduce a mil 803 pesos.

Acudiendo a realizar el pago en agencias y subagencias fiscales solo habrá 5% de descuento

Pagando en las 27 agencias y subagencias fiscales, además de bancos y comercios participantes, se aplica 5 por ciento de descuento para un total de mil 856 pesos.

Del 1 al 31 de marzo solo habrá 5 por ciento de descuento, exclusivamente para la modalidad de pago en línea.

Reportero: Ángel Lozano

