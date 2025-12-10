¿Cuándo es el Registro de Becas para Estudiantes de Unison?: Fechas y Requisitos

A partir del 10 de diciembre y hasta el día 19, la Universidad de Sonora mantendrá abierta dos convocatorias de becas dirigidas a estudiantes: una por vulnerabilidad socioeconómica y la otra para ayuda alimenticia, con las que se beneficiará a más de 4 mil alumnos.

Noticia Relacionada: ¿Cuándo son las Reinscripciones UniSon 2026-1? Fechas Importantes del Calendario Escolar

En el primer programa jóvenes no pagarán reinscripción ni colegiatura durante el semestre 2026, con el objetivo de que no abandonen los estudios por falta de recursos.

Los requisitos son: ser estudiante de tiempo completo, y haber estado en el semestre 2025-2 y reinscribirse en el ciclo 20226-1, contar con un promedio general de 60 en el ciclo anterior, no contar con otra beca o beneficio, de ser otorgado por la Universidad de Sonora o por una instancia pública o privada, no haber realizado cuota por inscripción o colegiatura del próximo semestre, quiere decir, puede inscribirse, pero no pagar.

Otras de las condiciones importantes es que el ingreso familiar mensual no exceda el monto de los 2 salarios mínimos vigentes, es decir una cantidad de 16 mil 960 pesos.

La segunda beca tiene la finalidad de garantizar que los estudiantes cuenten con alimentos equilibrados y seguros durante su ciclo escolar.

La cobertura es proporcionar un desayuno o comida de manera gratuita en el servicio de alimentos asignado a su campus, esto quiere decir que los estudiantes de Navojoa, Cajeme, tendrán su alimento gratuito asignado a su campus o los del norte, Nogales, Caborca, y Santa Ana y pues Hermosillo, esto será durante el ciclo 2026-1, los días hábiles de clases hábiles.

¿En dónde se puede conocer más información acerca de la inscripción a alguna de estas becas de la Unison?

La página donde los interesados pueden conocer las bases, requisitos, añadir los documentos e inscribirse a las convocatorias es www.becas-socioeconomicas.unison.mx.

Ambos programas se aplican en todos los campus y forman parte de las acciones derivadas de la reciente modificación del reglamento de cuotas que se llevó a cabo en la casa de estudios y que a través de esta se permitirá beneficiar a más jóvenes.

Historias Recomendadas:

con información de Fernanda Romero

ABM