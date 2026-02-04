Frustran Intento de Robo en Vagón de Tren en Estación Zamora en Zona Rural de Hermosillo

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública frustraron un intento de robo a un vagón del tren en la estación Zamora, en la zona rural al oriente de Hermosillo.

Eran aproximadamente las 6:30 de la tarde de este miércoles cuando las autoridades sorprendieron a un grupo de personas sustrayendo la mercancía que transportaba el tren, por lo que se dieron a la fuga, logrando escapar de los agentes policiales, quienes aseguraron la unidad que se utilizaba para el ilícito.

De acuerdo con la información oficial, no hubo intercambio de disparos; tampoco se presentaron heridos ni detenciones por los hechos.

Realizan operativo tras intento de robo en tren

Elementos de seguridad, mantienen activo un operativo de búsqueda para dar con el paradero de los presuntos responsables. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el tipo de mercancías que trasladaba el vagón del tren.

