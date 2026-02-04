Sujetos Detenidos en Posesión de un Arma y Dosis de Drogas Frente a Comandancia en Hermosillo

Dos sujetos fueron detenidos por la Policía Municipal tras ser sorprendidos en posesión de un arma de fuego, cartuchos útiles y narcóticos, en hechos ocurridos a plena luz del día frente a las instalaciones de la Comandancia de la zona Centro.

La detención se registró alrededor de las 10:00 horas del martes sobre las calles Nuevo León, entre Benito Juárez y Matamoros, en la colonia Centro, donde los sujetos circulaban a bordo de un vehículo Chevrolet Sonic de color gris.

Les aseguraron envoltorios con narcóticos y un arma de fuego

Los detenidos fueron identificados como José Ankareth “N”, de 25 años, y Juan Ernesto “N”, de 36 años; a quienes, durante la inspección al automóvil, los agentes localizaron dos envoltorios de polvo blanco granulado con características similares al cristal, además de un arma larga calibre .22 con un cartucho útil en la recámara.

Al realizarles una revisión corporal, a Juan Ernesto “N” le encontraron siete envoltorios más con el mismo narcótico, mientras que a José Ankareth “N” le aseguraron otros dos cartuchos útiles calibre .22.

Ambos sujetos, el vehículo, la droga, cartuchos y el arma fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para las investigaciones correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR