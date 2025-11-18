Gobierno de Canadá Emite Advertencia de Seguridad y Pide Evitar Viajes a estos Estados en México

El Gobierno de Canadá actualizó su advertencia de seguridad y pidió a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales estados del país, entre ellos Sonora, debido a los altos niveles de violencia y la presencia de grupos criminales.

Las autoridades canadienses recomiendan extremar precauciones a estos estados:

Chiapas

Chihuahua

Colima

Guanajuato

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Zacatecas

Esta advertencia excluye a tres municipios de Sonora, considerados de menor riesgo

En el caso de Sonora, se mantienen excepciones para Hermosillo, San Carlos Nuevo Guaymas y Puerto Peñasco, zonas consideradas de menor riesgo.

El aviso incluye medidas como evitar viajes nocturnos, no mostrar objetos de valor y mantenerse informado sobre la situación de seguridad en la región.

