Gobierno de Canadá Emite Advertencia de Seguridad y Pide Evitar Viajes a estos Estados en México
Autoridades canadienses emitieron una advertencia de seguridad para sus ciudadanos, pide reconsiderar viajes a México.
El Gobierno de Canadá actualizó su advertencia de seguridad y pidió a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales estados del país, entre ellos Sonora, debido a los altos niveles de violencia y la presencia de grupos criminales.
Las autoridades canadienses recomiendan extremar precauciones a estos estados:
- Chiapas
- Chihuahua
- Colima
- Guanajuato
- Guerrero
- Jalisco
- Michoacán
- Nayarit
- Nuevo León
- Sinaloa
- Sonora
- Tamaulipas
- Zacatecas
Esta advertencia excluye a tres municipios de Sonora, considerados de menor riesgo
En el caso de Sonora, se mantienen excepciones para Hermosillo, San Carlos Nuevo Guaymas y Puerto Peñasco, zonas consideradas de menor riesgo.
El aviso incluye medidas como evitar viajes nocturnos, no mostrar objetos de valor y mantenerse informado sobre la situación de seguridad en la región.
