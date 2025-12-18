¿Habrá Corte de Agua en Hermosillo? Estas Colonias Presentarán Variaciones en Servicio 20 Días

Debido a trabajos que realiza Agua de Hermosillo en el tanque Olivos, 21 colonias del norte de la ciudad presentarán variaciones en el servicio de agua potable durante las tardes.

Estas labores tienen el objetivo de prevenir filtraciones y escurrimientos a futuro, y consisten en la rehabilitación integral del tanque, tanto en su interior como el exterior.

Por aproximadamente 20 días, el tanque Olivos permanecerá fuera de operación, para también llevar a cabo el proceso de impermeabilización.

Estas colonias se verán afectadas en su servicio de agua

Las colonias que verán afectaciones en su servicio del suministro de agua serán 4 de Marzo, Olivos, López Portillo, Rosario Ibarra de Piedra, Lomas de Madrid, Jacinto López, Agradable, Eusebio Kino, El Cortijo Unison, Carmen Serdán, Miguel Hidalgo y CNOP.

De la misma manera las colonias como Jardines, Conjunto Arizona, Benito Juárez, Mártires de Cananea, Primero Hermosillo, Virreyes, Ley 57, Apolo y Jesús García también verán afectaciones por los trabajos de rehabilitación que realizarán.

Reportero: Leova Peralta N+

