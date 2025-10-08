Huracán Priscila Se Degrada a Tormenta Tropical ¿Habrá Lluvias el Fin de Semana en Sonora?

Al medio día de este miércoles, 8 de octubre, Priscilla se degradó a tormenta tropical, ubicándose a 315 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, donde se desplaza a 11 kilómetros por hora hacia el noroeste.

Noticia Relacionada: Inundaciones en Bahía de Kino Tras Paso de Huracán "Priscilla" en Sonora

De momento presenta vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora, con rachas de hasta 140, además, provoca lluvias fuertes puntuales a muy fuertes en la península, e intervalos de chubascos para Sinaloa y Nayarit.

Mientras que para Sonora, Priscilla mantiene efectos secundarios y se prevé entre un 30 y 40% de posibilidades de lluvias, principalmente para el centro, norte y noroeste del estado.

Consulado de Estados Unidos emite alerta por Huracán Priscila en costas de México

La embajada de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos en Sonora, Baja California y Baja California Sur, ante el avance del Huracán Priscilla.

El fenómeno se desplaza hacia el noroeste, de forma paralela a la península de Baja California, con lluvias intensas, olas altas y corrientes peligrosas a lo largo de la costa del Pacífico.

La embajada recomienda evitar playas y zonas de riesgo, monitorear los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y atender las indicaciones de autoridades locales.

Se prevé que Priscilla se debilite a tormenta tropical, al cruzar el sur de la península de Baja California el viernes, 10 de octubre.

Historias Recomendadas:

con información de Gerardo Moreno.

ABM