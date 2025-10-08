Cierran Playa de Bahía de Kino por Tormenta Tropical Priscila en Sonora

La Capitanía de Puerto en Bahía de Kino ordenó el cierre de la playa emitiendo la tarde del miércoles, 8 de octubre, recomendaciones a los turistas para evitar bañarse o entrar a nadar debido al fuerte oleaje provocado por efectos del sistema ciclónico Priscilla.

La unidad de capitanías de puerto y asuntos marítimos de la Secretaría de Marina emitió un comunicado en el que hace de conocimiento que la medida de restricción a la playa es con el propósito de mantener la seguridad de la vida humana en la mar.

Mar se desborda a calles de Kino Viejo por Huracán Priscila

La madrugada de este miércoles, 8 de octubre, la combinación de marea alta y fuerte oleaje, provocó inundaciones en un sector de la comunidad de Kino Viejo, del municipio de Hermosillo, lo que causó severos encharcamientos en las avenidas, sin afectar viviendas ni a la población, aseguró la Coordinación Municipal de Protección Civil.

El titular de la dependencia, Fernando Morales Flores, explicó que posterior a la inundación parcial se coordinaron las labores de rebombeo del agua hacia el mar, por parte de la Comisaría local, Servicios Públicos Municipales y el organismo operador del agua.

La situación que vivió la madrugada de hoy Bahía de Kino, en combinación a la marea con alto oleaje por la calle Guaymas tuvo ingreso el agua de mar, por lo tanto en la zona de la colonia Primavera tenemos agua sobre las calles y en otras zonas hasta ahorita no tenemos reportes de casas inundadas ni personas lesionadas, vamos a estar informando y evaluando durante el día.

Los pobladores de Kino Viejo reportaron a las autoridades locales la situación de calles inundadas con agua que cubría por completo las avenidas con riesgo de ingresar a las viviendas.

Adicional a esta situación, ocasionado por marea alta, se mantiene monitoreo constante del avance del fenómeno meteorológico Priscilla, ante los pronósticos de lluvias durante todo el fin de semana para la ciudad de Hermosillo y con mayor intensidad en la zona costera.

con información de José Ponce.

