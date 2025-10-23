Recolectores de Dátiles Cayeron de Cuatro Metros de Altura en San Luis Río Colorado; Esto Pasó

Cinco jornaleros resultaron con lesiones de consideración luego de caer desde una altura aproximada de cuatro metros, mientras realizaban labores de corte de dátiles en una empresa de empaque ubicada en la colonia Nuevo León, de San Luis Río Colorado, la mañana del miércoles, 22 de octubre.

El accidente ocurrió cuando los cortadores se encontraban en una canastilla elevada por una grúa, la cual presuntamente presentó una falla o movimiento brusco que provocó la caída de los trabajadores.

Tres de ellos sufrieron posibles fracturas y dos más presentaron fuertes golpes en distintas partes del cuerpo.

Autoridades verificarán condiciones de seguridad en el lugar

Elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la estación Luis “B” Sánchez, en coordinación con Bomberos Rurales y Rescate San Armando, acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios y realizar el traslado de los lesionados a un hospital local, para su atención médica.

Las autoridades competentes investigan las causas del incidente para determinar posibles responsabilidades y verificar las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo.

con información de Roberto Bahena.

