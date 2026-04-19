Vuelca Pipa con Sustancias Químicas en Ciudad Obregón, Sonora

La carretera Federal México 15, al sur de Ciudad Obregón, fue cerrada nuevamente luego del volcamiento de una pipa que transportaba sustancias químicas para potabilizar agua.

El accidente se registró alrededor de las dos de la tarde y provocó un fuerte incendio, así como una columna de humo negro visible desde varios puntos de la región, sin que se tenga reporte de personas lesionadas.

Personal de bomberos, Caminos y Puentes Federales, así como Protección Civil, atendieron la emergencia en ambos sentidos de la ruta, donde el tránsito permaneció cerrado hasta que la situación fue controlada por las autoridades.

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En hechos aislados la mañana del sábado 18 de abril se registró la volcadura de una pipa que dejo 29 personas intoxicadas y una más lesionada, estas fueron atendidas y no presentaron complicaciones de salud por lo que fueron dadas de alta.

Para controlar la situación elementos de diversas corporaciones realizaron un operativo y cerraron por un lapso de tiempo el transito por la zona.

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