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Vuelca Pipa con Material Peligroso en la Autopista Guaymas - Hermosillo en Sonora

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Una pipa con material peligroso volcó en la autopista Guaymas - Hermosillo en Sonora

Vuelca Pipa con Material Peligroso en la Autopista Guaymas - Hermosillo en Sonora

Vuelca Pipa con Material Peligroso en la Autopista Guaymas - Hermosillo en Sonora. Foto: N+

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Hoy se registró un volcamiento de una pipa con material peligroso en la autopista Guaymas - Hermosillo en el kilómetro168. Las autoridades cerraron temporalmente  a la circulación en ambos sentidos por lo que se recomienda precaución y atender indicaciones de las autoridades.

En estos momentos se encuentran elementos de Bomberos, Protección Civil y cuerpos de emergencias, los cuales ya controlaron la situación. De manera preliminar informan que hay un lesionado.

 

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