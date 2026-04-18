Vuelca Pipa con Material Peligroso en la Autopista Guaymas - Hermosillo en Sonora

Hoy se registró un volcamiento de una pipa con material peligroso en la autopista Guaymas - Hermosillo en el kilómetro168. Las autoridades cerraron temporalmente a la circulación en ambos sentidos por lo que se recomienda precaución y atender indicaciones de las autoridades.

En estos momentos se encuentran elementos de Bomberos, Protección Civil y cuerpos de emergencias, los cuales ya controlaron la situación. De manera preliminar informan que hay un lesionado.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Guaymas - Hermosillo, km 168. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de salida del camino y volcadura de tracto camión tipo pipa que transporta material peligroso. Toma tus precauciones.



Consulta la ubicación aquí:… — CAPUFE (@CAPUFE) April 18, 2026

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