Vuelca Pipa con Material Peligroso en la Autopista Guaymas - Hermosillo en Sonora
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Una pipa con material peligroso volcó en la autopista Guaymas - Hermosillo en Sonora
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Hoy se registró un volcamiento de una pipa con material peligroso en la autopista Guaymas - Hermosillo en el kilómetro168. Las autoridades cerraron temporalmente a la circulación en ambos sentidos por lo que se recomienda precaución y atender indicaciones de las autoridades.
En estos momentos se encuentran elementos de Bomberos, Protección Civil y cuerpos de emergencias, los cuales ya controlaron la situación. De manera preliminar informan que hay un lesionado.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) April 18, 2026
Autopista Guaymas - Hermosillo, km 168. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de salida del camino y volcadura de tracto camión tipo pipa que transporta material peligroso. Toma tus precauciones.
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