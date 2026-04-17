Menor Resulta Lesionado tras Recibir una Descarga Eléctrica en Escuela Secundaria de Hermosillo

La mañana de este viernes, un estudiante de 11 años resultó con lesiones leves tras sufrir una descarga eléctrica en la Escuela Secundaria General número 6, ubicada en la colonia Santa Isabel, al norte de la ciudad.

El incidente ocurrió a las 10:20 horas, en el plantel situado en calle Margarita Maza de Juárez y Avenida Álvaro Núñez, donde el menor fue atendido por paramédicos al presentar quemaduras en una mano.

Julio García, oficial de Bomberos de Hermosillo, indicó que los directivos informaron que el alumno se encontraba en enfermería. Tras ser revisado, se confirmó que presentaba afectaciones menores en la mano izquierda, sin quemaduras de gravedad ni necesidad de traslado hospitalario.

“Fuimos a revisar que el menor estuviera bien, no tenía quemaduras nada grave en su mano izquierda. Posteriormente fuimos al salón a ver dónde habían sido los hechos y ya nos informó un maestro que había bajado el térmico y que habían tapado unos cables. Desarmamos el contacto para ver qué es lo que había pasado. Encontramos que al parecer un tornillo pegó en el cableado de eléctrico y eso provocó un corto”.

El menor se encuentra fuera de peligro

Personal de emergencia también solicitó la intervención de mantenimiento.

“Se habló a mantenimiento para que vinieran y revisaran, inclusive está protección civil adentro. Se va a dejar clausurado el salón por lo pronto hasta que no se venga y se elimine esa corriente ahí”.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el menor se encuentra fuera de peligro, con lesiones leve; mientras que la situación fue controlada de manera oportuna y no representa riesgo para la población escolar.

Reportero: Roberto Bahena N+

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