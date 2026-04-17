Sujeto es Detenido por Presuntamente Arrastrar del Cabello a su Madre en Hermosillo, Sonora

Luego de presuntamente agredir físicamente a su madre, un hombre fue detenido la tarde del jueves al oriente de la ciudad y puesto a disposición de la autoridad investigadora por el delito de violencia familiar.

El señalado es Ángel Abdel “N”, de 30 años de edad, quien fue acusado por su madre, una mujer de 53 años, de atacarla dentro de su domicilio.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:10 horas en un domicilio ubicado en el callejón San Luis y la calle Parral, en la colonia San Luis, donde la víctima solicitó la intervención de elementos policiales.

El sujeto la habría sujetado del cabello y la arrastró por la vivienda

La mujer denunció que su hijo la sujetó del cabello y la arrastró por distintas áreas de la vivienda, al tiempo que le gritaba palabras altisonantes, lo que motivó el llamado de auxilio.

Tras atender el reporte, los agentes lograron asegurar al presunto agresor, quien fue presentado ante la autoridad correspondiente para el seguimiento de las investigaciones por el delito de violencia familiar.

Reportero: Roberto Bahena N+

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