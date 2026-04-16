Detienen a José Ángel "N" Presunto Líder de Célula Criminal en Hermosillo, Sonora

José Ángel "N", de 39 años, presunto líder de una célula criminal, fue detenido por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal el 13 de abril pasado, en la colonia Sonacer, al poniente de Hermosillo.

Es señalado como presunto responsable de puntos de venta de droga, control de máquinas tragamonedas y ejecuciones contra grupos rivales.

Presentó una identificación falsa al momento de su detención

La Fiscalía de Sonora informó que el sujeto abordaba un vehículo Jeep, modelo 2020, con reporte de robo en Hermosillo, el año pasado y presentó una identificación falsa con otro nombre, además de evadir la acción judicial con amparos ante diversas órdenes de aprehensión en su contra.

Al ser internado en el Cereso de Hermosillo, se le giraron tres órdenes de aprehensión por privación ilegal de la libertad agravada, otra por tentativa del mismo delito y una más por robo agravado, en agravio a tres víctimas.

Reportero: Gustavo Moreno N+

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