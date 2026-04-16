Steus Estalla Huelga en la Universidad de Sonora; Esto Sabemos

Con 1,028 votos a favor, Steus estallará a huelga a las 5 de la tarde, con la colocación de las banderas rojinegras en las puertas de la Universidad de Sonora.

En total, votaron mil 639 sindicalizados de los 6 campus de Sonora, de los cuales 595 votaron en contra y 16 fueron nulos.

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