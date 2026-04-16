Dos Sujetos Detenidos Presuntamente Vendiendo Droga Frente a Jardín de Niños en Hermosillo

Dos hombres fueron detenidos en posesión de narcóticos y un arma de fuego a plena luz del día, a un costado de un complejo de planteles escolares públicos ubicado al norte de la ciudad, en la colonia Villa Dorada.

La intervención ocurrió alrededor de la 1 de la tarde del miércoles, luego de un reporte que alertaba sobre personas presuntamente vendiendo droga en las calles Villa Cortés y Villa Florida, justo frente al jardín de niños Bernardo Rivera Rodríguez.

Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal encontraron a los hoy detenidos, quienes fueron identificados como Francisco Javier “N”, de 57 años, y Ramón de Jesús “N”, de 36, quienes se encontraban a bordo de un vehículo Ford Focus, modelo 2006, color rojo.

Localizaron 13 envoltorios de presunta droga y un arma de fuego

Durante la inspección, los agentes localizaron en el área del portavasos 13 envoltorios con sustancia granulada con características similares al crystal. Asimismo, debajo del asiento del copiloto se encontró un arma de fuego tipo pistola, calibre .380, con su cargador vacío.

Ambos sujetos, el narcótico, el arma y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público por los delitos contra la salud y portación de arma prohibida.

Reportero: Roberto Bahena N+

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