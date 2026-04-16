Sujeto es Lesionado a Balazos en Presunto Punto de Consumo de Drogas en Hermosillo

Mientras se encontraba en un presunto punto de consumo de drogas, un sujeto fue lesionado por proyectil de arma de fuego durante la madrugada del miércoles, en la colonia Real del Cardo, al norponiente de la ciudad.

La agresión se registró alrededor de la 01:00 de la mañana sobre la calle Del Jornal, entre Confederación y Emancipación, donde la víctima, un hombre identificado de manera preliminar por las autoridades como José Agustín “N”, de 45 años de edad, fue atacado con disparos de arma de fuego.

Al lugar acudieron elementos de diversas corporaciones policíacas, quienes encontraron al afectado con lesiones de proyectil de arma de fuego, por lo que pidieron apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Domicilio era utilizado como presunto punto de consumo de drogas

De acuerdo con información complementaria que vecinos del sector proporcionaron a las autoridades investigadoras, el domicilio donde ocurrieron los hechos es utilizado presuntamente como punto de consumo de drogas.

Asimismo, personal de Servicios Periciales localizaron en el lugar cuatro casquillos percutidos y un cartucho útil calibre .40 milímetros que fueron asegurados como indicios para las investigaciones correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

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