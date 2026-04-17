Han Localizado 39 Restos Humanos en Panteón Clandestino Cerca de Guaymas, Sonora

Un total de 39 restos humanos se han localizado hasta el momento en el panteón clandestino, ubicado en un predio del ejido Felipe Ángeles, del municipio de Guaymas, tras jornadas de rastreo desde finales de marzo a la fecha, por integrantes de los colectivos Guerreras Buscadoras Guaymas-Empalme y Guerreras de Cajeme.

La tarde del jueves realizaron un nuevo hallazgo positivo, al ubicar cinco fosas clandestinas adicionales, así como cuatro osamentas expuestas en superficie, en el mismo sitio donde previamente se habían encontrado más restos humanos.

El hallazgo más reciente se hizo con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Policía Estatal, Guardia Nacional y Policía Municipal, para brindar seguridad durante las labores.

Han localizado restos de 39 personas en 17 fosas clandestinas

Desde que iniciaron los trabajos de búsqueda en la zona despoblada, se han localizado restos correspondientes a 39 personas, en un total de 17 fosas clandestinas, cuyos cuerpos permanecen en proceso de análisis para su identificación.

Los colectivos se encuentran a la espera de la intervención del personal del Departamento de Periciales de la Fiscalía estatal, quienes serán los encargados de procesar los restos en el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense para avanzar en su identificación.

Reportero: Roberto Bahena N+

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