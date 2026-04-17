Mamá de Leyla Acudirá a la Ciudad de México para Intentar Reformar la Ley Penal de Menores

El martes 21 de abril, Carmen Angélica Becerra, madre de Leyla acudirá a la Ciudad de México, para solicitar apoyo en su exigencia de justicia por el homicidio de su hija adolescente, a manos de dos “amigas” menores de edad.

Gracias a la donación de recursos económicos Carmen ya cuenta con boletos de avión para buscar también el apoyo de legisladores federales e intentar reformar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

En su visita a la Ciudad de México buscará reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Su intención es que la muerte de su hija de 15 años no quede impune y honrar la memoria de Leyla con una nueva ley, para que adolescentes que cometan delitos graves sean sancionados con mayor severidad.

“Voy a tocar puertas, no sé exactamente con quién ir, voy a abrir puertas, ya estando allá se van a dar las oportunidades. Si se da la oportunidad (de reunirse con la Presidenta) pues que bueno, si no por lo menos no me quedé con el intento de hacer las cosas. Esa es la intención en México, pero primeramente Dios a ver qué pasa”.

Informó que se reunió con el gobernador de Sonora, de quien, asegura, recibió la promesa de apoyarla en sus gestiones, aunque prefiere no revelar los detalles todavía.

Analiza algunas propuestas de legisladores sonorenses sobre la reforma que intentará modificar

Carmen Becerra dijo que con el apoyo de su abogado analiza algunas propuestas de legisladores sonorenses sobre la reforma que ella solicita, para endurecer las penas a menores que cometan delitos graves.

“Que vaya bien fundado, quisiera que pusieran en supervisión lo del caso de mi hija, que no se llevó bien el seguimiento que debía de haber llevado, porque hubo otra implicada mayor de edad y a esa ni siquiera la llamaron a declarar ni a presentarse en los juicios, porque ella un día antes atacó a mi hija”.

Reportero: José Ponce N+

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