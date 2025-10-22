Hombre Muere Atropellado por Taxi en la Carretera Tampico-Mante

Un hombre fue atropellado por un taxi durante la noche del martes 21 de octubre de 2025 en la carretera Tampico-Mante, perdiendo la vida casi al instante. Cuerpos de emergencia acudieron al lugar para valorar a la persona reportada como atropellada; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Al sitio arribaron elementos de tránsito y vialidad, quienes tomaron conocimiento de los hechos. Tras entrevistarse con el conductor de un vehículo habilitado como taxi, indicó que no lo vio cuando intentó cruzar.

Muere Peatón Atropellado Carretera Tampico-Mante. Foto: N+

Esta persona refiere que se dirigía de sur a norte cuando presuntamente el peatón salió intempestivamente y, por consecuencia, lo atropelló. Quedó “congelado” durante unos segundos, descendió de su vehículo y llamó al número de emergencias 9-1-1 para que los paramédicos pudieran brindar atención médica.

Desafortunadamente, falleció sobre la cinta asfáltica; serán elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de a Tamaulipas quienes deslinden responsabilidades.

