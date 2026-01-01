Rescatan a Mujer Luego de Caer con su Camioneta a Canal Rodhe de Reynosa

La mañana de este jueves 1 de enero de 2026, se registró un accidente vial en la ciudad de Reynosa, luego de que una camioneta conducida por una mujer cayera al interior del canal Rodhe, en las inmediaciones de la colonia Guadalupe Victoria.

La conductora fue auxiliada por cuerpos de emergencia, quienes posteriormente la trasladaron a un centro hospitalario para su valoración médica. De acuerdo con los primeros informes, no presentó lesiones de gravedad.

Camioneta Quedó Parcialmente Sumergida en el Canal Rodhe

En tanto, la camioneta quedó parcialmente sumergida en el canal Rodhe, por lo que fue necesaria la intervención de personal especializado para realizar las maniobras de rescate y extracción de la unidad.

Autoridades informaron que durante la mañana de este jueves se han registrado otros accidentes de menor magnitud en distintos puntos de Reynosa, por lo que exhortan a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y extremar medidas de seguridad.

