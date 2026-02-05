Una Enfermera sin Vida y Dos Lesionados Luego de Accidente Sobre Viaducto Reynosa

Una mujer de profesión enfermera perdió la vida la tarde de este jueves 5 de febrero de 2026 en Reynosa tras participar en un percance vehicular donde por lo menos dos personas más resultaron lesionadas.

Los hechos ocurrieron sobre el viaducto de Reynosa, en el tramo que conecta la carretera Reynosa-San Fernando con Avenida Las Torres.

Accidente Viaducto de Reynosa Hoy. Foto: N+

Al momento, la circulación se mantiene lenta en el tramo debido a labores de las autoridades correspondientes.

Información en desarrollo.

