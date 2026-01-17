Activan Ficha de Búsqueda de Paulina Fernanda Menor de 2 Años Desaparecida en Tampico

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas emitió un boletín de búsqueda para localizar a la pequeña Paulina Fernanda Llovera Rodríguez, de apenas 2 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado domingo 4 de enero en Tampico.

De acuerdo con las declaraciones de la madre de la menor, la señora Erika Rodríguez, la desaparición ocurrió luego de que Paulina fuera entregada a su padre, identificado como Edgar “L”, para una visita de convivencia programada.

Sin embargo, al finalizar el tiempo estipulado, el padre no regresó a la menor y cortó toda comunicación.

Ante la falta de noticias sobre el paradero de su hija, Erika Rodríguez, asesorada legalmente, inició un proceso judicial inmediato por el presunto delito de sustracción de menores.

Fiscalía de Tamaulipas Realizó Cateo en Domicilio del Padre en Búsqueda de Paulina

Recientemente se registró una intensa movilización policial en la colonia Lomas de Rosales. Una actuaria del Poder Judicial, respaldada por elementos de la Guardia Estatal, cumplimentó una orden de cateo en una propiedad perteneciente a Edgar “L”. Pese a esto, no encontraron a ninguna de las dos personas.

Edgar “L” ha compartido videos en Facebook en donde señala que la menor presuntamente sufrió violencia física.

Hasta el momento se desconoce el paradero del padre y Paulina, las autoridades piden colaborar en caso de contar con información.

Al momento de su desaparición vestía: Suéter: Color rosa con un estampado de búho en el pecho. Pantalón: Color coral con el estampado de una flor en la bolsa izquierda. Calzado: Botas de vestir color café.

